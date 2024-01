Seta – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 gennaio 2024)Via Monte di Pietà, 18 – 20121Tel. 02/87318897 Sito Internet: www.mandarinoriental.com Tipologia: ricercata Prezzi: menù degustazione 220, 230 e 240€; 2 piatti+dessert 160€, 3 piatti+dessert 200€ Chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTA La cucina di Antonio Guida si conferma un indirizzo imperdibile per tutti i gourmand che si rispettino. I suoi abbinamenti sono sempre indovinati e rispettosi della materia prima, con il fine ultimo di creare piatti che siano soprattutto buoni e non quello di stupire con effetti speciali. Il menù è composto da tre percorsi degustazione – La Via dellaa 240€, Qui e Ora a 220€ e Pesce Azzurro a 230€ – ma dà anche la possibilità di scegliere dagli stessi 2 o 3 portate + dessert, rispettivamente a 160 e 200 euro. Il piacevole benvenuto è stato affidato a un goloso uovo di quaglia ...