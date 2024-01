Serie A | un arbitro in attività denuncia gravi anomalie | 'Errori inspiegabili come Bastoni e Gatti | denunciamo l'AIA'

“Sono un arbitro di serie A attualmente in attività e voglio segnalare quelle che per me, e per altri arbitri, sono delle gravi anomalie del sistema arbitrale in Italia. Perché mi sono deciso a ...“Sono un arbitro di serie A attualmente in attività e voglio segnalare quelle che per me, e per altri arbitri, sono delle gravi anomalie del sistema arbitrale in Italia. Perché mi sono deciso a ...Questa sera, all'interno della trasmissione "Le Iene", ci sarà un servizio in cui un arbitro di Serie A parlerà di alcune anomalie nel sistema arbitrale. Ecco quanto anticipato da Sportmediaset: "Sono ...