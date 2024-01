Serie A | gli squalificati dopo la 21ª giornata | la sanzione all’Udinese sul caso Maignan

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatorila 21ªdel campionato diA. Il turno è stato ridotto all’osso per gli impegni di Supercoppa italiana di Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina. Successo della Juventus sul campo del Lecce e primo posto momentaneo in classifica. Colpo grosso del Milan sul campo dell’Udinese e la partita è stata condizionata dai cori razzisti nei confronti del portiere. L’esordio vincente di De Rossi sulla panchina della Roma (2-1 contro il Verona), in zona salvezza successi di Frosinone e Empoli contro Cagliari e Monza. GliinA Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione ...