Serie A Femminile | la classifica dopo la 13ª giornata | l’Inter Woman riparte!

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il tredicesimo turno divolge al termine. Nell’ultimadisputataWomen ha trovato un grande successo, battendo in casa la Roma capolista. Oltre ai tre punti conquistati, la squadra di Rita Guarino approfitta anche dello stop del Como per allungare le distanze. Vince, invece, la Fiorentina che allunga ancora sulWomen. Di seguito ladiagla 13ª1) Roma36 2) Juventus Women 33 3) Fiorentina314) INTER WOMEN 20 punti 5) Como Women 15 6) Sampdoria15 7) ...

E' andato in archivio il penultimo turno della prima fase del campionato di serie C femminile che ha emesso i primi verdetti. Tra questi il 4° posto raggiunto con una partita d'anticipo dal Villa ...Tra i grandi appuntamenti in arrivo c’è sicuramente la Frecciarossa Final Eight 2024 di Torino, in cui la Reyer arriva da testa di serie numero 1 ... giocatrici Matilde Villa (Umana Reyer Venezia ...Dazn ha lanciato il calendario delle prime gare che mostrerà gratuitamente agli utenti che si registreranno, anche senza abbonarsi, sulla piattaforma: ci sono l'FA cup e la sfida tra Messi e Cr7 ...