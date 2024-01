Sequestrata e tenuta come schiava in un tugurio | ragazza liberata a Verona | preso un marocchino

Sequestrata a San Marcellino (Caserta) un’attività di carrozzeria e di autofficina meccanica per esercizio abusivo e gestione illecita di rifiuti e acque ...L’allarme è stato lanciato dalla sorella della vittima. Arrestato l’uomo che la teneva segregata Una giovane donna che era stata sequestrata e picchiata dall'uomo con cui viveva in uno stabile ...il 9 maggio 2022 avrebbe sequestrato ad Aprilia e tenuto in ostaggio per oltre cinque ore l’imprenditore Marcello Nuti, deceduto successivamente, picchiandolo e inviando messaggi ai responsabili della ...