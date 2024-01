Se vuoi usare un solo prodotto per la cura della pelle | scegli quello di Jeremy Allen White

Leggi su gqitalia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Durante le varie cerimonie di premiazione di quest'anno, tutti gli occhi sono stati puntati su, e a ragione. L'attore ha dato il meglio di sé in due stagioni di The Bear e nel film The Warrior - The Iron Claw. Nelle ultime due settimane, nell'arco di otto giorni, ha portato a casa un Emmy, un Golden Globe e un Critics Choice Award per The Bear. Inoltre,ha sempre un aspetto così piacevole, anche quando indossaCalvin. La suaè davvero radiosa ed è dotata di uno splendore che fa girare la testa. Allora, cosa usa? KC Fee, il famoso groomer di, ha rivelato la sua routine die risulta che usa Aesop e in particolare uno dei prodotti preferiti di GQ: il gel ...