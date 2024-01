Se non vi interessano | correte a bloccare le chiamate su X

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nel mondo delle ultime novità introdotte dalla piattaforma, quella dellee videosu X sembra essere quella più interessante per inseguire uno degli obiettivi annunciati da Elon Musk: rendere il social network un’app “all-in-one” per fare praticamente tutto quel che è permesso dall’ecosistema digitale. In attesa di comprendere al meglio ciò che accadrà con i pagamenti, i primi giorni di questa nuova funzionalità ha fatto emergere moltissime ombre e poche luci. A partire da un’impostazione (che potremmo definire “imposizione”) introdotta da default. LEGGI ANCHE > Come funziona la monetizzazione su X per i content creator Perché lesu X sono disponibili per tutti. Ogni singolo account può – attualmente – ricevere “telefonate” in app, ma solo gli utenti abbonati X Premium possono utilizzare questo servizio ...