Scuole occupate | Novara | “Gli alunni sono stufi di andare in classe per vedere chi è il più bravo o chi prende i voti più alti”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nel dibattito delle occupazioni scolastiche interviene il pedagogista Daniele. In risposta alle occupazioni, le autorità scolastiche minacciano sanzioni severe come sospensioni, valutazioni negative in condotta e potenziale bocciatura. Ma, è proprio così drastico il gesto dell'occupazione scolastica?offre una prospettiva diversa. L'articolo .