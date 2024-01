Scoppia un incendio nel garage | nove famiglie evacuate

Leggi su lanazione

(Di martedì 23 gennaio 2024) Prato, 23 gennaio 2023 – Stamani èto unin uninterrato di un condominio in via dei Gobbi a Prato. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, ma per precauzione sono state fatte evacuare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato e Montemurlo con diversi mezzi, oltre al personale della polizia giudiziaria per ricercare le cause dell’. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per consentire le operazioni di spegnimento dell’. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, il personale sanitario del 118 con medico e la polizia municipale.