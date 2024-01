Sconfitta assicurata | Marcello Sorgi terrorizza la sinistra | lo scenario

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) "Questo del centroè un laboratorio per essere sconfitti". Poche parole quelle di, che bastano però a ridimensionare i piani di Pd e compagni in Sardegna. Parlando delle Regionali nella puntata de L'Aria Che Tira in onda lunedì 22 gennaio su La7, la firma de La Stampa si sofferma sulla scissione consumata a, dove in pista ci sono ben due nomi: Renato Soru e Alessandra Todde. Lo stesso, ospite di David Parenzo, ricorda che "si sa che quando c'è un sistema maggioritario con più di un candidato da una parte laè quasi". In campo infatti Soru, fondatore di Tiscali nonché ex governatore della Regione in quota centronel 2004 che corre con uno schieramento di liste autonomiste e ...