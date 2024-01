Sciopero trasporti 24 gennaio | mezzi a rischio da Milano alla Campania | gli orari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) Aumenti salariali dignitosi, migliori condizioni di lavoro, blocco delle privatizzazioni, tutela delle salute e sicurezza: è all’insegna di queste richieste che scatta domani, 24, lonazionale del trasporto pubblico locale, prima protesta del 2024. A proclamarlo sono Usb, Cobas Lavoro Privato, Cub, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa, che hanno organizzato un presidio davanti al Ministero deie in altre città. La mobilitazione è, comunque, già partita con le assemblee e iniziative dei lavoratori in tutte le principali aziende in varie regioni. Questi glidell’astensione nelle principali città, tenendo conto, precisa l’Usb, dei bacini dove non è possibile articolare loper effetto delle leggi e normative che ne limitano ...