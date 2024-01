Sciopero 24 gennaio bus a Bologna | le fasce garantite

(Di martedì 23 gennaio 2024), 232024 - Mercoledì 24,nazionale di 24 ore degli autobus che non gireranno dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. A proclamare lo, i sindacati Usb, Sgb, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Cub Trasporti. "Salario, sicurezza e diritti", queste le parole d'ordine alla base dellonazionale degli autoferrotranvieri. Con l’aggiunta sotto le Due Torri di30. Massimiliano Donati Le corse TperPer quanto riguarda Tper, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino disarannosolamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 8.15 e fino alle 19.15. Durante lo ...

Tram, bus e metropolitana fermi mercoledì 24 gennaio anche a Torino per lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, a cui aderisce l' Usb Lavoro Privato. Si tratta della prima ...per il giorno 24 gennaio 2024 della durata di 24 ore. A partecipare anche l'Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato Genova, che ha aderito allo sciopero nazionale del settore TPL di 4 ore, indetto ...