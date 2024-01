Sci freestyle | Een e Hoeller vincono lo skicross a Gangwon 2024 Lechner eliminato

A Nakiska (Canada) è andata in scena la settima tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle . L’Italia sperava in un ... (oasport)

A Laax (Svizzera) è andata in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di slopestyle , disciplina dello sci freestyle . Il norvegese ... (oasport)

miglior tempo per Simone Deromedis nel turno di qualificazione per la seconda delle due gare della tappa di Coppa del Mondo di skicross a Nakiska , ... (sportface)

A Val St. Come (Canada) è andata in scena la quinta tappa della Coppa del Mondo di moguls , disciplina dello sci freestyle . Primo sigillo stagionale ... (oasport)

Sci freestyle : termina la corsa di Tabanelli. L’azzurro non raggiunge la Finale di slopestyle a Laax

Niente da fare per Miro Tabanelli. Si ferma in semiFinale il percorso delL’azzurro, impegnato questa settimana in quel di Laax, località della ... (oasport)