Sci alpino | Sara Thaler è seconda nella discesa di Coppa Europa a Orcieres Merlette! Vince Schoepf

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) È grande Italiaprimafemminile diin quel diMerlette (Francia).ottiene il miglior risultato in carriera sul circuito continentale con il secondo postogara vinta dall’austriaca Emily, con ben tre azzurre nelle prime cinque e tutte al proprio best a questo livello. Era una gara attesa in casa Italia, perché come le prove avevano dimostrato c’erano tante frecce a disposizione dell’arco azzurro, che sta riscoprendo una fioritura delle giovani velociste in. In una giornata meravigliosa èa trovare il grande colpo, scendendo con in n.9 e andando davanti a tutte. ...