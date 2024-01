Sci alpino | risultati e ordine d’arrivo gigante Schladming 2024 | Odermatt vince in rimonta | 8° Della Vite

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) Marcoha vinto anche lo slalomdi, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2023-di sci. Il fuoriclasse svizzero si è imposto sulla Planai grazie ad unaclamorosa, dopo aver chiuso undicesimo la prima manche a causa di un grave errore, recuperando ben dieci posizioni e beffando l’idolo locale Manuel Feller per soli 5 centesimi. Ottavo successo e 22° podio consecutivo tra le porte larghe per l’attuale dominatore del Circo Bianco, sempre più lanciato verso nuovi incredibili record assoluti e di specialità. Podio odierno completato dallo sloveno Zan Kranjec, terzo a 29 centesimi dal vincitore precedendo il norvegese Alexander Steen Olsen e l’elvetico Loic Meillard. Buona gara in chiave azzurra, con un redivivo Filippo...