Sci alpino | Della Vite | “Risultato che mi dà grande fiducia e morale”; Vinatzer | “Attaccherò di più la prossima volta”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nella giornata del clamoroso trionfo in rimonta di Marco Odermatt, l’Italia archivia una buona prova di squadra nel gigante maschile di Schladming valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. Sulla Planai è arrivato infatti un incoraggiante ottavo posto di Filippo, finalmente competitivo nonostante alcune sbavature dopo un avvio di stagione complicato. “Un gigante bellissimo. L’ottavo posto mi dà. Sono partito facendo ancora errori, ma poi quando sono arrivando al traguardo e ho visto che ero terzo dietro a Odermatt, mi sono detto ‘bene’. Infatti Odermatt ha vinto. Penso che la squadra stia crescendo e sicuramente possiamo fare ancora meglio nelle prossime gare“, ha commentato ai microfoni...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.27 Tratto centrale mostruoso del l’Italia no, che ha 52 centesimi da recuperare su Odermatt . 21.26 Parte ... (oasport)

VIDEO SCI ALPINO MASCHILE - SCI, SCHLADMING - Rasmus Windingstad con un numero pazzesco nella seconda manche del gigante. Il norvegese resta incagliato a una porta e finisce per fare un rocambolesco ...Marco Odermatt ha vinto anche lo slalom gigante di Schladming, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse svizzero si è imposto sulla Planai grazie ad una rimonta ...Alla fine vince sempre Marco Odermatt, ma non si dica che non abbia voluto rendere le cose un po’ più incerte del solito. Perché il leader di Coppa del Mondo, sempre vittorioso nei giganti disputati ...