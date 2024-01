Sci alpino | Coppa del Mondo 2023 2024 | Goggia a caccia del 4° successo a Cortina Nove le azzurre convocate

Leggi su sportface

(Di martedì 23 gennaio 2024) L’Olympia delle Tofane si prende il palcoscenico questo fine settimana per il triplo appuntamento con la velocità dello scididelfemminile. Si parte venerdì 26 alle ore 11:00 e sabato 27 gennaio alle 10:30 con due discese libere, poi domenica 28, sempre alle 10:30 il programma delle gare si conclude con un supergigante. L’attesa è ovviamente tutta per Sofia, qui in grado di trionfare già tre volte e reduce dalla doppietta 2022-dopo il primodel 2018. Sono in totale undici le vittorie: oltre alla bergamasca, cinque volte è andata a segno Isolde Kostner (1996, 1997, 1998 e 2001 in discesa e 1997 in supergigante) e una a testa Daniela Merighetti (discesa nel 2012), Elena Fanchini (discesa nel ...