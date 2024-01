Sci alpino | Cdm donne Nove azzurre convocate per tre gare a Cortina

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Goggia e Brignone guidano la pattuglia tricolore, in programma due discese e un superG ROMA - Sonoledal direttore tecnico Gianluca Rulfi per il triplo appuntamento con la velocità in programma sulla pista Olympia delle Tofane di(due discese venerdì 26 e sabato 27 ge