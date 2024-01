Scandalo Bonus Cultura | centinaia di ragazzi truffati rischiano di perdere i 500 euro

Leggi su informazioneoggi

(Di martedì 23 gennaio 2024) A causa di una truffa online, è a rischio ilper più di 600 beneficiari. Come ci si può difendere e recuperare l’importo spettante? Ben 600 diciottenni sono stati derubati dei 500del, a causa della clonazione delle identità digitali da parte di truffatori informatici. Truffa online ai danni dei beneficiari del– InformazioneOggi.itSi tratta di un espediente molto semplice da mettere in atto ma, allo stesso tempo, subdolo, alla cui base ci sono alcuni problemi del sistema di concessione delle identità digitali. Alledi denunce nelle ultime settimane se ne sono aggiunte altre, tutte ai danni di diciottenni di sesso maschile. Le indagini sono in atto presso le Procure di Napoli, Trieste e Firenze, ...