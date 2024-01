Sardegna | la sfida di Truzzu alla Soru Dinasty e al Pd | “Infrastrutture e natalità sono le mie priorità”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 gennaio 2024) “Avrei voluto finire il mio mandato da sindaco, poi per una serie di congiunture Fratelli d’Italia in modo compatto mi ha voluto, soprattutto per arginare il ritorno prepotente di. Solinas aveva avuto problemi di comunicazione. Aveva interpretato il mandato – diciamo – un po’da monarca: non rispondeva al telefono a nessuno, me compreso, faceva le nomine senza condividerle; e faceva fare anticamera ai ministri, non incontrava i sottosegretari. Cose così…”. Non ha peli sulla lingua, Paolo, sindaco di Cagliari e candidato del centrodestra per la Regionedopo una discussione tra gli alleati che ha visto prevalere la proposta di Fratelli d’Italia. In una intervista a “Libero“, questa mattina, fa il punto sulle possibilità di vittoria e sulledel suo programma. In...