Sarà la notte degli Oscar di “Oppenheimer” | ma c’è anche Garrone

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 23 gennaio 2024) "Io Capitano" è in corsa per gli. La pellicola di Matteoè entrata nella cinquina dei candidati per il miglior film internazionale. Il film sull'odissea di un giovane migrante africano diretto in Europa se la dovrà vedere con "Perfect Days" di Wim Wenders per il Giappone, con lo spagnolo "La società della neve", "The Teachers' Lounge" per la Germania e il britannico "La zona d'interesse".Per il resto, nelladel 10 marzo al Dolby Theater a Hollywood il grande favorito da battere è "": il film di Christopher Nolan ha guadagnato ben 13 nomination, seguito da "Povere creature!" di Yorgos Lanthimos (11) e "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese (10). Leggermente staccato "Barbie", il film fenomeno al botteghino che è candidato in otto ...