Santo Oggi 23 gennaio | San Ildefonso | la storia e le curiosità dello storico vescovo spagnolo

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ogni giorno, la Chiesa Cattolica celebra la vita di un, una figura venerata per la sua santità e dedizione. Il 23è dedicato a San, unvenerato per la sua erudizione teologica e la profonda devozione mariana.sul notoLadi San: Sannacque intorno al 606 d.C. nella regione spagnola di Toledo. La sua vita fu segnata da una straordinaria dedizione alla fede e agli studi teologici. Entrato nel monastero di Agli, divenne monaco e successivamente abate, guadagnandosi la stima per la sua saggezza e la sua profonda spiritualità. La notorietà di Sancrebbe quando fu nominato ...