Santa Marinella | un progetto contro la povertà e le emergenze sociali

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 23 gennaio 2024), 23 gennaio 2024- “Sono molto soddisfatto dell’ottimo lavoro che stiamo svolgendo nel Comitato istituzionale del Distretto Socio-sanitario. E uno dei risultati è questoche mira a offrire misure di contrasto allae alle. La sinergia degli Enti locali permette azioni risolutive ed efficaci sul territorio, che altrimenti non potrebbero realizzarsi, vista la penuria di risorse economiche dei singoli Comuni”, ha dichiarato l’assessore ai servizi, Pierluigi D’Emilio. E’ stato infatti avviato ilprevisto nel programma operativo nazionale inclusione (PON) del Fondo Sociale europeo, che si pone l’obiettivo di rafforzare i percorsi di attivazione e le reti per la presa in carico delle famiglie ...