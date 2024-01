Sanremo | The Kolors | Viviamo il palco con più consapevolezza

(Di martedì 23 gennaio 2024) Thesono in gara alla 74esima edizione del Festival dicon il brano "Un ragazzo una ragazza" (Warner Music Italy). La band composta da Stash, Alex e Dario torna suldell'Ariston con un brano che porta con sé i suoni elettronici, il groove funky e la casa in quattro dei quali Thehanno già fatto un marchio di fabbrica. "Rappresenta a pieno la palette di sonorità del gruppo e speriamo faccia ballare chi la ascolta" spiega Stash. "Un ragazzo una ragazza" è la fotografia di un primo incontro, in cui ciascuna delle due parti deve lasciare da parte la paura di fare il primo passo e trovare il coraggio di lasciarsi andare davvero. In questi momenti la testa sembra frenare quello che il cuore ci spingerebbe a fare istintivamente, alla ricerca di quell'idea continentale che ci tolga dall'imbarazzo di ...

