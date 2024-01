Sanremo | spunta il nome del dopo Amadeus | È il momento giusto | chi è

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 gennaio 2024) L'ultimo festival di. Sembra proprio di sì,le ultime dichiarazioni sul settimanale Chi diretto da Massimo Borgnis. "Ho detto “mi fermo a cinque Festival consecutivi” anche perché altrimenti Fiorello mi chiude in una stanza e butta la chiave! Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga. Ho detto, per una questione di rispetto, per non essere categorico: 'Facciamo la settimana del Festival e poi ci sediamo e capiamo'. L'intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi, già aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore", racconta Ama a Chi. E, intanto, proprio stamattina Fiorello ha proposto come conduttore del Festival di2025 Alessandro Cattelan. “Hai 43 anni, è il”, tuona Fiore a Viva Rai2, il ...