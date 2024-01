Sanremo | in tilt il sito per i biglietti | cos' è successo

Primo annuncio dell’anno per Amadeus in vista del Festival di SANREMO che prenderà il via fra poco più di un mese, il prossimo 6 febbraio. Durante ... (bubinoblog)

Primo annuncio dell’anno per Amadeus in vista del Festival di SANREMO che prenderà il via fra poco più di un mese, il prossimo 6 febbraio. Durante ... (bubinoblog)

Secondo quanto riferito dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, sarebbero molte le persone che nel corso della giornata odierna ...Sanremo 2024, in tilt il sito per per l'acquisto dei biglietti. A denunciare il malfunzionamento dei server è il Codacons in una nota stampa. «Gli utenti segnalano attese infinite e l'impossibilità di ..."Il sito per l'acquisto dei biglietti del Festival di Sanremo è andato in tilt, gli utenti segnalano attese infinite e l'impossibilità di effettuare gli acquisti online, una gestione imbarazzante che ...