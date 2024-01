Sanremo 2024 | il sito per l’acquisto dei biglietti va in tilt L’ira di Codacons | «La Rai annulli tutte le vendite e le rifaccia»

Il Maestro Beppe Vessicchio annuncia che non sarà presente al Festival di Sanremo 2024 : la rivelazione Beppe Vessicchio annuncia che non sarà al Festival di Sanremo 2024. A rivelarlo è lo stesso Maestro in un’intervista all’Agi, in cui parla anche ... (metropolitanmagazine)

Il Tre - in pre-save Fragili - brano in gara a Sanremo 2024 In pre-save Fragili, brano con cui Il Tre debutterà in gara al Festival di Sanremo 2024 e che sarà contenuto in una nuova edizione del disco ... ()

In attesa di Sanremo 2024 - Mahmood annuncia l’album ‘Nei letti degli altri’ Impegnato nelle prove per il Festival di Sanremo dove torna con il brano Tuta gold, Mahmood ha annunciato la pubblicazione del nuovo album. Il ... (funweek)

Big Sanremo 2024 - otto cantanti da Amici : Amadeus commenta e svela per quale motivo Dal 6 febbraio si apriranno le porte di Sanremo 2024. Tra i cantanti in gara, anche otto ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Amadeus, ... (blogtivvu)

Cosa cantano gli artisti in gara a Sanremo 2024? Il Festival di Sanremo 2024 è ormai alle porte. Mancano due settimane e le porte del Teatro Ariston della città ligure apriranno i battenti, il 6 ... (spettacolo.periodicodaily)