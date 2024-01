Sanremo 2024 | da oggi in vendita i biglietti per l’Ariston

ha pubblicato un album necessario e complesso che guarda al futuro (“Opera futura”), ha partecipato per la seconda volta al Festival di Sanremo arrivando alla posizione n. 23 con un brano che è stato ...Amadeus rompe il silenzio con il settimanale Chi e parla dello stop. Per la prima volta, dopo le tante voci di corridoio sul futuro di Sanremo, mette le cose in chiaro. Il conduttore è arrivato nella ...Francesco Totti potrebbe tornare sul palco del Festival di Sanremo. A lanciare l’indiscrezione è stata Tv Blog, secondo la quale Amadeus starebbe trattando per avere come ospite l’ex capitano della ...