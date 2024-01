Sanremo 2024 | al via la vendita dei biglietti per il Festival | info utili

(Di martedì 23 gennaio 2024) Da oggi, martedì 23 gennaio, gli appassionati della musica italiana potranno acquistare iper partecipare a una delle cinque serate deldi. Quest’anno, Amadeus condurrà il suo quintoconsecutivo che si terrà al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio: un evento attesissimo che vedrà la partecipazione di 30 Big (27 + 3 giovani) e tantissimi ospiti. Ecco cosa bisogna fare per acquistare i preziosiper ildiPer acquistare ibasterà andare sul sito ufficiale del Teatro Ariston a partire dalle ore 9.00 del 23 gennaio. Tra le tante possibilità che ci sono per assistere aldi ...

Emma Marrone torna in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Apnea” e nella giornata del 22 gennaio, è salita per la prima volta sul palco per le prove legate alla sua esibizione. Un’emozione ...Al momento Gigi D’Alessio e Denise Esposito non hanno confermato alcuna notizia. Da giorni il cantante e la fidanzata sono al centro del gossip per la presunta gravidanza che renderebbe l’artista ...I Negramaro tornano in gara al Festival di Sanremo dopo 20 anni, con un messaggio di rinascita nel brano “Ricominciamo Tutto”. Dopo 20 anni dalla loro prima partecipazione, i Negramaro tornano al ...