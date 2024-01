Salvini esulta | approvato il disegno di legge sull’Autonomia

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 23 gennaio 2024) Dal Senato è arrivato il via libera aldi, promosso dalla Lega di Matteo. Il DL passa con 110 sì, 64 no, 3 astenuti. Il provvedimento, che ha iniziato il suo iter a palazzo Madama, passa alla Camera. Il ministro dei Trasporti e vice premier Matteo, rivolgendo un pensiero a Roberto Maroni, sottolinea come sia “un passo importante verso un Paese più moderno ed efficiente”. “Con l’approvazione dell’autonomia in Senato si è compiuto un ulteriore passo avanti verso un risultato storico, importantissimo e atteso da troppo tempo. Avevo previsto che sarebbe stata una bella giornata, e così è stato. Questa è una risposta che dovevo a quelle 14 regioni su 15 a statuto ordinario che ce l’avevano chiesto”. Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto ...