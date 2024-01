Salute | italiani sempre più celiaci | linee guida per diagnosi e terapia

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Aumentano gli. Sono 224mila i casi diagnosticati, ma quelli stimati sono circa 600mila perché spesso la malattia è asintomatica. Per loro, ma soprattutto per i medici di famiglia e i pediatri, è in arrivo una roadmap per districarsi nella