Salerno | sosta selvaggia nel Centro Storico | multe in arrivo

Leggi su zon

(Di martedì 23 gennaio 2024) Controlli definitivi e davvero serrati, per mettere fine e arginare uno dei motivi più difficili da fronteggiare per il traffico di. Gli uomini della Polizia Municipale, infatti, hanno operato una stretta sui controlli nella zona del, per contrastare il fenomeno dilagante e al momento inarrestabile della. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino”, ci sono state tante segnalazioni sul parcheggio “creativo” dei veicoli nei pressi del Duomo. Altra zona diinteressata dallaè quella relativa alle strade e alle stradine della città vecchia. Proprio per questo motivo, per arginare il caos, è scattata ufficialmente la raffica diper i parcheggi e le rimozioni forzate per ...