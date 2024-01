Ryanair | per l’estate 5 nuove rotte da Bergamo per destinazioni marittime

Un passeggero è morto su un Boeing 737 della Ryanair decollato domenica sera dall'aeroporto di Malaga, in Spagna, e diretto a Manchester , in ... (ilmattino)

Poche ore dopo l’ Esonero di José Mourinho , che ha pagato a caro prezzo la sconfitta per 3-1 contro il Milan e non è più l’allenatore della Roma, ... (sportface)

Presto ci saranno due nuove basi in Italia per Ryanair , una a Trieste e una a Reggio Calabria . La notizia è emersa in vista di un prossimo viaggio ... (tg24.sky)

Le richieste di Airiminum ai manager di Ryanair: già quest’anno verrà potenziato il Rimini-Londra. Il ritorno dei collegamenti dalla Germania resta una priorità, a breve la compagnia deciderà ...come Ryanair, che in molti casi operano da aeroporti più remoti". Per quanto riguarda le rotte a lungo raggio tra l'Italia e il Nord America, la Commissione valuterà ulteriormente se le attività di ...La compagnia aerea Ryanair avrebbe nei suoi piani quello di aprire due nuove basi in Italia, tra cui una a Reggio Calabria. Lo rivela l’onorevole Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia ...