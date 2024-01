Ryanair lancia sette nuove rotte da Roma

(Di martedì 23 gennaio 2024)– (Fiumicino e Ciampino), per Dubrovnik, Danzica, Goteborg, Lisbona, Malta, Parigi e Riga. Lo ha annunciato l’amministratore delegato del gruppo irlandese, Michael O’Leary, in conferenza stampa, presentando il programma estivo.baserà due nuovi aeromobili B737 a Fiumicino, con un investimento da 200 milioni di dollari, creando 60 nuovi posti di lavoro, ha aggiunto. “Mentrecontinua a investire e crescere in Italia, offrendoe tariffe basse, il Governo italiano continua a danneggiare la connettività, i posti di lavoro e il turismo aumentando l’addizionale municipale”, ha sottolineato O’Leary. “L’Italia è l’unico Stato dell’Ue che applica questa tassa ingiustificata, rendendo gli aeroporti italiani non competitivi rispetto ad altri Stati a vocazione turistica dell’UE, ...

Intanto, come sempre accade in occasione dei grandi annunci, anche questa volta Ryanair ha lanciato in contemporanea una promozione con biglietti aerei a partire da 19,99 euro da prenotare entro le ...L'azienda: "L'Italia è l'unico Stato dell'Ue che applica questa tassa ingiustificata, rendendo gli aeroporti italiani non competitivi rispetto ad altri Stati a vocazione turistica dell'Ue, come Spagna ...Milano, 23 gennaio 2024 – Voglia di viaggaire Ryanair ha presentato 10 nuove rotte estive su Milano (aeroporti di Orio al Serio e Malpensa) per l'estate 2024.