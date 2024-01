Rummo | ‘boicottaggio’ dopo la visita Salvini Fiorello | “C’è un’azienda fatta di gente che lavora”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDelladel vice premieral pastificioe delle polemiche che ne sono seguite (il titolare ha denunciato di essere vittima di una campagna di boicottaggio social) ha parlato ogginel Mattin Show su Rai 2. “questaha addirittura cambiato lo slogan della Lega in Ce lo abbiamo al dente” ha scherzato, che ha aggiunto: “Negli anni il pastificio era statoto da altri politici ma non era mai successo niente, non era scoppiata nessuna polemica.ma perché? Ma lascia stare”.non ha risparmiato un serio ammonimento a chi, in queste ore, ha scatenato la polemica sui media e sui social: “Ricordo a tutti ...