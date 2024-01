Rubava in tutta Italia con la banda rom Ma il giudice lo scarcera

(Di martedì 23 gennaio 2024) Un trentatreenne di etnia rom era stato arrestato lo scorso ottobre con l'accusa di far parte di un sodalizio criminale operante in. Ma nelle scorse ore il tribunale di Firenze ne ha disposto lazione

Nel nostro lungo test della Hyundai Ioniq 6, l'abbiamo messa alla prova anche in un viaggio in autostrada, sfruttando le colonnine delle aree di sosta ...La vittima aveva cominciato a intrattenersi in rete con un profilo falso che si spacciava per l'attrice americana ...Nuova aggressione ad Agrigento. Un giovane di 27 anni che stava salendo sulla propria vettura parcheggiata vicino alla stazione centrale è stato avvicinato da due uomini. Questi ultimi, secondo il rac ...