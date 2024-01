Rotondi | malore improvviso | Monica muore a 37 anni Ieri i funerali

(Di martedì 23 gennaio 2024) La donna si era trasferita in paese dopo il matrimonio con il marito, Enrico. Era mamma di tre bambine, di cui due gemelle L'articolo Teleclubitalia.

E’ stato trovato senza vita a Messina vicino la spiaggia tra Contesse e il Villaggio Unrra il corpo di Paolo Mollica Nardo, il 42enne del quale non si avevano più notizie dal 10 gennaio scorso. Dopo l ...Una donna avrebbe chiamato l'ambulanza, fingendo un malore e chiedendo di essere trasportata al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. Aveva ...Seconda convocazione consecutiva per Daniele Balba, attaccante classe 2006 dei biancocelesti atteso da mister Giuliano Giannichedda lunedì 22 gennaio a Carate Brianza (MB), in previsione delle sedute ...