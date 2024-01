Rosy Chin nel mirino al GF per la scarsa igiene in cucina | guai per il suo lavoro?

(Di martedì 23 gennaio 2024)è finita nelnella casa del Grande Fratello a causa di alcuni comportamenti discutibili che starebbe adoperando in. Come tutti i telespettatori del reality show sapranno, la donna è la chef della casa, pertanto, nella quasi totalità dei casi, è lei che si occupa dire per tutti i coinquilini. Negli ultimi tempi, però, alcuni utenti del web hanno notato delle cose poco edificanti che la donna farebbe mentre. Vediamo nel dettaglio di che cos si tratta. I comportamenti discutibili diinal GF Sin dal primo giorno in cui è entrata nella casa del Grande Fratello,si è subiti cimentata nella, dato che svolge la ...

Rosy Chin torna a fare arrabbiare i telespettatori del Grande Fratello per via di un gesto commesso in serata mentre stava cucinando insieme a Federico Massaro e le è caduto di mano un gambero. Ma per ...Duro scontro nella notte tra Perla e Beatrice nella casa del GF, la ragazza ha attaccato l'attrice accusandola di essere una provocatrice ...Chi vincerà il Grande Fratello per i bookmaker sarà Beatrice Luzzi, occhi agli outsider Vittorio Menozzi e Giuseppe Garibaldi.