Roma | trovato cadavere nel cortile di una scuola

(Di martedì 23 gennaio 2024) Macabro ritrovamento questa mattina adove ildi un uomo è stato rinvenuto all'interno del perimetro di un istituto Scolastico. Sul posto è presente la Polizia anche con la sezione della scientifica. Polizia Scientifica – Repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Il ritrovamento è avvenuto neldell'Istituto Comprensivo Statale di Via Trionfale, situato lungo l'omonima via al civico 7333. Ilappartiene ad un uomo le cui generalità non sono ancora state rese note. L'allarme è scattato oggi, martedì 23 gennaio 2024, quando erano da poco passate le 11.30. Sul posto è presente la Polizia Scientifica, il personale sanitario del 118, e gli agenti della Polizia di Stato. Non si esclude alcuna pista, compresa quella dell'omicidio.