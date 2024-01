Roma | trovato cadavere nel cortile di una scuola

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 gennaio 2024) CRONACA DI– Questa mattina aè stato rinvenuto ildi un uomo all’interno di un istituto scolastico Il corpo è statoall’interno deldi unasituata sulla via Trionfale. L’allarme è stato dato poco dopo le 11.30 del martedì 23 gennaio 2024. Sul posto, immediatamente sono intervenuti il personale sanitario del 118 e le autorità competenti. Lacoinvolta è l’Istituto Comprensivo Statale Via Trionfale, situato al numero civico 7333. L’istituto coinvolto comprende scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Tuttavia, non tutte le classi si trovano all’interno del plesso in cui è avvenuto il rinvenimento: solo le sezioni dell’infanzia e della primaria si trovano in Via Trionfale, mentre altre sezioni sono ...