Roma | la Ternana ci prova per Pagano

Ieri sembrava che il difensore dell'Atalanta Bakker fosse molto vicino a chiudere con il Torino per un prestito fino a giugno, ma nelle ultime ore è salito l'interesse della Roma ...Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, due club di Serie B sarebbero sulle tracce di Riccardo Pagano, centrocampista classe 2004 della Roma. Durante la stagione in corso, Pagano ...Vagnati ha trovato l’accordo con Angelozzi per il passaggio al Frosinone di Demba Seck, dopo che nei giorni scorsi aveva prestato N’Guessan alla Ternana. Già oggi il senegalese arriverà nel Lazio per ...