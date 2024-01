Roma | il programma dell' amichevole con l' Al-Shabab | Azmoun richiesto in Spagna

(Di martedì 23 gennaio 2024)23 gennaio 2024 - Se pensate che giocare un'in Arabia Saudita nel bel mezzo del campionato non sia la più brillantee idee, probabilmente avete ragione, ma questo non ha fermato i capitolini dal realizzarlo ugualmente. Nella giornata di oggi i capitolini partiranno in direzione Riyadh, dove domani giocheranno una partitacontro l'Al, formazionea Saudi Pro League che conta l'ex Inter, Banega, e l'ex Atletico Madrid, Ferreira Carrasco. Una sfida che fa parte'accordo di sponsorizzazione finalizzato con il festival Riyadh Season, che porterà nelle casse del club 25 milioni in due stagioni. Per tutelare i propri giocatori da questa "gita fuori porta" il clubnista ha ottenuto di poter giocare la scorsa ...

Il programma Le Iene ha intervistato in esclusiva un arbitro, di cui non si è a conoscenza del nome, che ha svelato alcune anomalie del sistema arbitrale in Italia. L’arbitro ha parlato anche del gol ...I tassisti di Roma sono scesi nuovamente in piazza per chiedere al sindaco ... alla luce dei costi di gestione e dell'inflazione galoppante. Ma anche una migliore programmazione del servizio ...Meno prevedibile forse e' che il giorno dedicato al ricordo dell'Olocausto venisse scelto per una manifestazione pro Palestina convocata a Roma dal Movimento degli ... in cui a Palazzo Chigi si ...