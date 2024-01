Roma | i convocati per l’Al Shabab | infortunio per Huijsen

(Di martedì 23 gennaio 2024) Idelladi Daniele De Rossi per l’amichevole controin programma domani. I dettagli Laha reso noti iper l’amichevole contro. A sorpresa non ci sarà Deanche ha accusato un sovraccarico agli adduttori. Assenti anche Dybala, Mancini, Spinazzola, Renato Sanches, Kumbulla, Smalling, Abraham, Azmoun, Aouar e Ndicka. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Rui Patricio, Boer, Svilar.Difensori: Karsdorp, Llorente, Celik, Golic, Reale, Kristensen.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Paredes, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli, Vetkal, Mannini.Attaccanti: Belotti, Joao Costa, Misitano, Nardozi, Mlakar, Lukaku, El Shaarawy. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24

Daniele De Rossi , nuovo allenatore della Roma, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro l’Hellas Verona, valida per la 21^ giornata ... (sportface)

Sono 22 i convocati di Daniele De Rossi in vista della sfida che vedrà la Roma affrontare il Verona. Per la prima di DDR sulla panchina... (calciomercato)

Niente Arabia Saudita per Paulo Dybala . L'argentino, uscito nel secondo tempo sabato col Verona, non risulta nella lista dei convocati di... (calciomercato)

La Roma ha diramato la lista di giocatori scelti da Daniele De Rossi, per la partenza per Riyadh in vista dell'amichevole contro l'Al Shabab.