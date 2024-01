Roma | i convocati per l’Al Shabab | Dybala out

La Roma ha diramato la lista di giocatori scelti da Daniele De Rossi, per la partenza per Riyadh in vista dell'amichevole contro l'Al Shabab.Roma, Atalanta e Fiorentina non mi aspetto grandi cose, se non qualche piccolo aggiustamento e qualche operazione in prospettiva, in vista dell’estate”.Sovraccarico agli adduttori per il difensore olandese che non prenderà parte all'amichevole contro l'Al Shabab ...