Roma | cadavere con ferita alla testa ritrovato nel cortile di una scuola

(Di martedì 23 gennaio 2024) Un giovane ragazzo è statosenza vita in tarda mattina a, all’interno del perimetro dell’Istituto Comprensivo Statale Nazario Sauro in via Trionfale. L’identità del giovane di appena 21anni ancora non è nota. Sul luogo è intervenuta la polizia di Stato e il personale medico del 118. Ad accorgersi del corpo del giovane senza L'articolo proviene da Il Difforme.

A trovare il cadavere un impiegato della scuola del quartiere Roma no Trionfale arrivato in mattinata sul luogo di lavoro. Al vaglio suicidio o ... (ilgiornale)

Aveva 9 anni Danilo Piroddi quando a Roma, presso il centro sportivo dell'Acqua Cetosa, venne colpito da una pallonata di Gigi Riva che gli spezzò il braccio e lo rese protagonista ...Il cadavere di un giovane di 20 anni è stato trovato su una rampa di accesso di una scuola a Roma in via Trionfale 7333. A trovare il corpo, questa mattina alle 11.15, un impiegato della scuola. Sul ...Scoperta shock nella Capitale dove il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un cortile a ridosso della recinzione di una scuola in via Trionfale a ...