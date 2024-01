Roma | bimbo di sette mesi morto di meningite al Bambin Gesù

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tragedia a Latina, dove undi appenacolpito da una forma dipoco più di ventiquattro ore dopo la corsa dei genitori in ospedale. Il piccolo è stato trasferito d'urgenza dal Santa Maria Goretti di Latina all'ospedale pediatricono, ma non c'è stato nulla da fare. I genitori, una giovane coppia che vive a Latina, starebbero valutando la possibilità di chiedere accertamenti medico legali per chiarire la circostanze del decesso avvenuto la sera di domenica 21 gennaio. A riportare la notizia Latina Oggi.

