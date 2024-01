Rocchi a Le Iene | «Sono trasparente su tutto Sul Var…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Gianluca, designatore arbitrale dell’AIA, ha parlato al Lerispondendo alle dichiarazioni pungenti dell’arbitro di Serie A in attività Gianluca, designatore arbitrale dell’AIA, ha parlato al Lerispondendo alle dichiarazioni pungenti dell’arbitro di Serie A in attività. Ecco le sue dichiarazioni anticipate da Sportmediaset, che andranno in onda nella puntata di questa sera. PAROLE – «Stiamo cercando di fare del nostro meglio e di dare spiegazioni di ciò che facciamo.su. Per quanto riguarda l’arbitro in attività, se ha delle prove riguardo delle decisioni poco trasparenti ce le faccia vedere. Noi facciamo vederee ammettiamo se sbagliamo. Più di così non si può fare. Continueremo a garantire la ...