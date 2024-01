Rivoluzione Torino | in quattro ai saluti | si avvicina Bakker

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ilsi prepara a rivoluzionare la rosa negli ultimi giorni del mercato invernale. Tutte le operazioni in cantiere. Sorride a metà il. La vittoria ottenuta ai danni del Napoli ed il pareggio sul campo del Genoa hanno consentito alla formazione di Ivan Juric di risalire in classifica e di guardare con rinnovato ottimismo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il terzo più grande fornitore di componenti automobilistici al mondo, ZF Friedrichshafen, sta per chiudere due fabbriche in Germania e licenziare fino a 12.000 dipendenti. E’ la risposta dell’azienda ...Una rivoluzione silente. Nel modulo e inevitabilmente sul mercato ... Il tedesco ha due offerte dal Monza e dal Torino ma essendo venuto a conoscenza dell’interessamento della Roma le ha messe in ...I Friedkin a fare la rivoluzione. C’è una classifica da scalare ... che in Italia ha già collaborato con Parma, Milan, Torino e anche Novara. Sembrerebbe che i Friedkin vogliano sondare ancora la ...