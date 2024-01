Rivera | «A Gigi Riva non è andato giù che ho alzato il Pallone d’Oro a Cagliari»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 gennaio 2024) L’ex calciatore Gianniha parlato a La Stampa del suo ex compagno di Nazionalein seguito alla sua scomparsa. Hanno vinto insieme l’Europeo del 1968 e hanno vissuto la partita dei Mondiali 1970 Italia-Germania 4-3. Qual è il primo ricordo che ha di? «era una persona seria, perbene, capace, una di quelle che tirano fuori il meglio di sé e degli altri. E poi copmo due ruoli diversi in campo, niente staffette e alternanze, quindi il compagno ideale». Sarebbe stato ritenuto più grande se avesse lasciato ilo il mito ci avrebbe perso? «Lui era straordinario e sarebbe stato grande ovunque. Ha scelto di esserlo aper amore. Quelli erano anni in cui essere bandiere veniva spontaneo: c’era senso di identità con ...