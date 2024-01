Riva | quel Pallone d' Oro scippato e dato a Rivera E il drammatico incontro di Gigi col Boia del Prater

(Di martedì 23 gennaio 2024)sarà ricorper sempre come un eroe del calcio italiano, ma prima di tutto come simbolo di Cagliari e del Cagliari. Lui che trascinò la squadra dalla prima storica promozione in serie A allo scudetto, l'impresa più sensazionale negli ultimi 50 anni dentro ai nostri confini (assieme ala compiuta dal Verona di Osvaldo Bagnoli con l'indimenticabile Preben Larsen Elkjaer centravanti). “Nel calcio ho trovatolo che la vita non mi aveva. Non ho avuto un’infanzia facile, ho perso mio padre, mia sorella e mia madre, dimenticavo tutto per un momento soltanto quando giocavo a. E a Cagliari ho avuto un po’ di serenità, un minimo, anche grazie ai miei compagni che mi hanno sempre aiutato. E grazie alla Sardegna che ha sempre manifestato grande ...

Altri tempi, altro calcio: chi non è allo stadio per vedere quel gol deve attendere alla sera, quando in tv c'è la Domenica Sportiva. Ne vale la pena, perché è il più bel gol della carriera di Gigi ...Gigi Riva è scomparso, lunedì 22 Gennaio. Nato a Leggiuno in provincia di Varese il 7 Novembre 1944. Giocò nel Legnano per trasferirsi al Cagliari dove rimase per tutta la sua carriera."Gigi Riva è stato il più importante attaccante della storia del ...